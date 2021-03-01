عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي





أفادت أنباء صحفية بأن أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، قررت تغيير مكان تشييع جنازتها، والذي كان مقررا أن يتممن منزلها بمنيل شيحة.





وتم الاستقرار على أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية.





كان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة الحريتلي قائلًا :" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



