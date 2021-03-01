سلوى عثمان تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "لؤلؤ"



أعربت الفنانة سلوي عثمان، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى استطاع أن يحقق نسب مشاهدة عالية فور عرضه.



وكشفت سلوى عثمان لـ"الفجر الفني" عن حقيقة وجود جزء ثان لمسلسل "لؤلؤ"، حيث قالت إنه بالفعل سيتم عمل جزء ثان من المسلسل لذلك النهاية كانت مفتوحة في الجزء الأول، موضحة أن هذا الخبر هذا مؤكد بالفعل.



وعن تعاونها مع النجمة مى عمر، قالت: "مى عمر فنانة جميلة ومجتهدة وبتحب شغلها وكواليس العمل معها جميلة، فأنا كنت أشعر أنها بنتى في الحقيقية وأننا لا لم نكن نمثل فقط وهى كذلك كانت تشعر أنى والدتها وأنا سعدت جداً بالعمل معها".



يذكر أن مسلسل "لؤلؤ"، الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.