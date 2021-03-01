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رضا عبد العال: موسيماني ضعيف فنيا.. و«عليه العوض» في الدوري إذا استمر بنفس الأسلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:29 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
سارة رمزي
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انتقد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، أداء الأهلي أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

كما وجه انتقادًا لاذعًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال عبد العال في تصريحات لـ  «الفجر الرياضي» : "أداء الأهلي أمام طلائع الجيش كان سيئًا، كالعادة غير مقنع وغير ممتع".

وأضاف: "غياب معلول أثر على الفريق بشكل كبير، ومحمود وحيد لم يقنعني في المباراة على الرغم من خامته الجيدة".

واستكمل: "تغييرات اللاعبين كانت غير مؤثرة، وتغيير كهربا جاء متأخرا".

واختتم: إدارة موسيماني الفنية للمباراة كانت سيئة وهو ضعيف فنيًا ولا يصلح لقيادة الأهلي، وإذا استمر بنفس الأسلوب عليه العوض في الدوري".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، وبذلك رفع رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

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رياضة رضا عبد العال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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