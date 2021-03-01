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محمد ثروت ونجله ضيفا "معكم منى الشاذلي"

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
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يحل المطرب الكبير محمد ثروت، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل، ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc.

ويظهر ثروت بصحبة نجله أحمد، ويقدم الثنائي معا فاصلا من أجمل الأغاني.

كما سيتحدث ثروت عن كواليس عودته للغناء من جديد من خلال أغنية "يا مستعجل فراقي" التي تم طرحها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى أهم المحطات في مسيرته الغنائية.

ويحكي ثروت ونجله سر التفكير في العودة للغناء من جديد، وكيف تغير سوق الأغنية في السنوات الأخيرة.

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منى الشاذلي معكم محمد ثروت فنان

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