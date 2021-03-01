خاص - رشوان توفيق عن يوسف شعبان : "كان عنده اعتزاز كبير بذاته"









أعرب الفنان رشوان توفيق، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه النجم يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا عصر أمس متأثرًا بفيروس "كورونا".





وقال رشوان توفيق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تعاون مع الفنان الراحل يوسف شعبان في العديد من الأعمال منها "المال والبنون"، "حمزة وبناته الخمسة"، "الشهد والدموع"، "رابعة العدوية"، موضحًا أن العلاقة بينهما كانت قائمة على المودة والاحترام.





وأشار رشوان توفيق، إلى أن آخر مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين الفنان الراحل يوسف شعبان، كانت أثناء استضافة أسرة مسلسل" المال والبنون"مع الإعلامي عمرو الليثي.





وأضاف رشوان توفيق :"يوسف شعبان علامة في الفن لا يقل عن عزت العلايلي ولا عن محمود ياسين ولا عن هؤلاء النجوم، والعلاقات الإنسانية بينا كانت جميلة جدًا، كان إنسان جميل وعاش حياة جميلة، وكان عنده اعتزاز كبير بذاته، كنا زملا محبين لبعض، عملنا مع بعض أعمال كتيرة، مافيش حد مش زعلان عليه، ربنا يرحمه وينور قبره".



