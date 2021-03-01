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"ترامب": بايدن فشل في حماية أمريكا.. والمهاجرون ينشرون كورونا (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصار الحزب الجمهوري في كاليفورنيا: "حملة بايدن كانت مليئة بالأكاذيب ونتائجه كارثية في الشهر الأول من حكمه"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "سنكون موحدين وأقوياء أكثر من ذي قبل وسنحارب التطرف والشيوعية"، مشددا على أنه "قد أقرر الفوز عليهم في الانتخابات الثالثة، وبايدن فشل في حماية البلاد".

وتابع: "علينا أن لا نسمح بتدفق مشاكل الآخرين إلى بلدنا وقد أوقفنا دخول المجرمين والأشرار.. المهاجرون غير الشرعيين يساهمون في نشر (الفيروس الصيني) في بلادنا".

وأشار إلى أنه "يجب علينا الوقوف بثبات لتأمين الحدود والحكومة الجديدة فشلت بالتعامل مع ملف الهجرة.. إدارة بايدن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم وتغلق المدارس أمام المواطنين".

يذكر أن موقع "أكسيوس"، نقل عن كبار حلفاء ترامب قولهم، إن "الرئيس السابق، يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيسي بعنوان - استعراض القوة".

وقال مستشار قديم، إن "خلاصة رسالة ترامب ستكون: ربما لا أمتلك حسابا على "تويتر" أو مكتبا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولا"، معتبرا أن "الانتقام هو هوسه".

وعلم الموقع الأمريكي أن مستشاري ترامب سيلتقون به في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية المقبلة.

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