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دونالد ترامب: لا أنوي تشكيل حزب جديد.. وسأستمر في القتال (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن لا ينوي تشكيل حزب جديد، مؤكدًا أنه سيحارب من أجل الحزب الجمهوري.

وأضاف "ترامب" في كلمه له من ولاية أورلاندو أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز": "كنت أتخيل أن إدارة بايدن ستكون سيئة ولكن لا أحد تخيل مدى السوء وانجرارهم إلى اليسار".

وتابع: "حملة بايدن كانت كلها أكاذيب قال إنه جيد مع الطاقة، ولكنه ليس جيدًا مع الطاقة هو يريد فقط طاقة الرياح والتي لا تعمل حين تحتاجها".

واستطرد ترامب: "أسوأ شهر لرئيس أمريكي في تاريخنا المعاصر وإدارته ظهرت أنه ضد الوظائف والعائلات وضد الحدود والطاقة والنساء والعلوم".

واستكمل حديثه "في شهر واحد ذهبنا من الولايات المتحدة أولا إلى الولايات المتحدة أخرًا، وسنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق وسأستمر في القتال".

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