ليفربول يستهدف ضم نجم ريال مدريد في الصيف

تحدث تقرير صحفي بريطاني مساء اليوم الأحد عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ليفربول يستهدف ضم فاران من ريال مدريد





وذكر موقع «ليفربول إيكو» الإنجليزي، أن مسؤولي ليفربول يرغبون في الحصول على خدمات النجم الدولي الفرنسي رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح الموقع أن هناك أزمة في تمديد عقد فاران مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، مع إدارة الملكي حيث ينتهي عقد الدولي الفرنسي في صيف 2022.





وتابع الموقع أن مسؤولي ليفربول الإنجليزي تواصلوا مع فاران، وأبلغوه برغبتهم في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.





وأتم الموقع تقريره موضحا أن النجم الدولي الفرنسي رافاييل فاران، مدافع فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أبلغ إدارة ليفربول بدراسة العرض والرد خلال الفترة القليلة المقبلة.



