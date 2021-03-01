رئيس جامعة حلوان لـ الطلاب: "تعالوا بدري.. الكليات واسعة وفي حدائق" (فيديو)

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الفيديو المتداول للزحام بالجامعة، ويظهر به سور حديد هو لمحطة المترو وليس الجامعة، مشيرا إلى أن بوابة الجامعة أمام محطة مترو حلوان، مضيفا: "تخيلوا لما مترو يصل للمحطة.. في كل عربة بها كام شخص".





وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم وضعوا في اعتبارهم أنه سيكون هناك كثافات، ولهذا أعلنوا في الصفحة الرسمية للجامعة أنهم سيتقبلوا الطلاب اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، والامتحان موعده في العاشرة صباحا، وذلك لمنع أي تكدسات.



