كورونا في 24 ساعة| الموافقة على لقاح جونسون.. وارتفاع طفيف في الإصابات

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





الصحة: تعلن ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 49 حالة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 معافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 595 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.





تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.





مستشار الرئيس للصحة يكشف توجيه السيسي بعد بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا





كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول على لقاح كورونا.





مستشار رئيس الجمهورية: هيئة الدواء وافقت على استخدام لقاح "جونسون"





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك توجه قومى للانفتاح على كل الجهات المنتجة للقاح فيروس كورونا، بحيث يتوفر بمصر أكبر كمية متاحة من اللقاح فى الفترة المقبلة.





وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا



