أبوالسعود محمد يطالب بصرف بدل التدريب للصحفيين بجدول المعاشات: "من حقهم"

قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن أزمات الزملاء بجدول المعاشات تم حل جزء منها، ولكنها تحتاج إلى حل كلي، والتي يأتي أبرزها قطع البدل عنهم بشكل كامل، واستبداله بالمعاش، والذي تٌقدر قيمته أقل من قيمة البدل بكثير، في وقت يحتاج فيه الصحفي المقيد بالمعاش إلى المزيد من الرعاية الصحية.



وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النقابة يجب أن تعامل الزملاء على حد سواء؛ فالزملاء بجدول المعاشات من حقهم صرف البدل، وأيضًا الصحفيين المفصولين تعسفيًا من مؤسساتهم.



وطالب "أبوالسعود" باتخاذ قرار بصرف البدل للزملاء بجدول المعاشات، باعتبار أنه حق على المهنة، بعد سنوات طويلة من العمل في بلاط صاحبة الجلالة.



وتسائل "أبوالسعود" عن كيفية أن يكون بدل التدريب والتكنولوجيا غير كافيًا للصحفي، في وقت هو قادر على أن يعمل في أكثر من مكان، وعندما يصبح الصحفي من كبار السن ويُقيد في جدول المعاشات، تقل قيمة موارده من المعاش، لقيمة أقل من البدل.



وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه، لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر انعقادها يوم الجمعة المقبلة 5 مارس.