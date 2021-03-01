فرج عامر يصدم الجمهور بشأن الـ "VAR" في مصر (فيديو)

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن موقف الـVAR في مصر غريب جدا، معلقا: "بيدار على الكيف، وبالمزاج".





وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مرة يقولوا الـVAR مشتغلش الشوط الأول، ومرة يقولوا اشتريناه من غير خط المرمى"، واصفا الـVAR الموجود في مصر بـ الـVAR، والشركة الموجودة مبتدئة.



