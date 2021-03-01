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أحمد سمير يكشف حقيقة انضمامه إلى المنتخب

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:01 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه لم يتم إخباره حتى الوقت الحالي بانضمامه للمنتخب المصري، مؤكدًا أن ارتباط اسمه بالمنتخب فخر له.

وقال أحمد سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم أتلق إخطارًا رسميًا بانضمامي للمنتخب، ولكن افتخر بارتباط اسمي بهذا الأمر".

وكان محمد بركات مدير المنتخب المصري لكرة القدم، قد أكد أن الباب لازال مفتوحًا أمام الجميع للانضمام إلى المنتخب، مشيراً إلى أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة يفاضل بين عدد كبير من الأسماء.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية ذكرت أن أحمد سمير يعد من الأسماء البارزة لضمها في القائمة النهائية للمنتخب الوطني.

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رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سمير

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