"خطة النواب" تناقش الحساب الختامي هيئتي الاستثمار وسلامة الغذاء

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، حيث يناقش الاجتماع الأول حساب ختامي موازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020.





كما يناقش الاجتماع الثاني للجنة، بحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.





وكانت قد ناقشت اللجنة في اجتماعها، أمس، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.





كما ناقشت اللجنة أيضًا حساب ختامي موازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 20192020.



