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وزير التعلم العالي يفجر مفاجأة حول الدعوة لتأجيل الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل سير عملية أداء الامتحانات، قائلًا: "الامتحانات تجرى بشكل أكثر من رائع على مدار الامس واليوم، ونسبة الانتظام في أداء الامتحانات تتراوح ما بين 98-99%، حيث أن عدد الحاضرين هم الاغلبية".

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: " هناك كليات كثيرة نسبة التواجد بها 100%، ولدينا إجراءات منضبطة من ناحية الاجراءات الاحترازية والمدرجات مؤهلة، ونحو 85% ممن تحدثت معهم مباشرة عبروا عن سعادتهم بعودة الدراسة، وعقد الامتحانات لانهم عاوزين يتعلموا وينتظموا، ومش عاوزين سنة تضيع عليهم من عمرهم ".

وردًا على هجوم البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي قال: "بعض الناس إتعودت على الراحة والاستستهال ولا أريد التعميم دي قلة قليلة تتزعم هذه الفكرة، ولكن إحنا كدولة لا يمكن أن تناقض مع ما ننادي به، وأنفقنا المليارات على التطوير من أجل المستقبل، ولا يمكن أن تقود أقلية على التواصل الاجتماعي أغلبية الطلاب وتدمر مستقبله".

وكشف الوزير عن مفاجأة أن وزارته رصدت بعض الحسابات الالكترونية من خارج مصر، واستطاعت الوصول لبعضها تقوم بقيادة حملة منظمة على التواصل الاجتماعي ضد عقد الامتحانات حتى لا يكتمل العام الدراسي.

وأضاف: "بيجلينا تقارير يومية من كافة الجامعات، لكن كمثال للتوضيح فيه جامعة كان يعقد فيها امتحان لنحو 40 ألف طالب نسبة الغياب فيها لم تتجاوز 200 طالب، وفي نفس الجامعة هناك كلية هندسة كان نسبة الغياب فيها زيرو".

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