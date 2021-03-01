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وفاة أرملة الأديب الكبير يوسف إدريس
الإثنين 01/مارس/2021 - 01:16 ص
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رحلت عن منذ قليل، رجاء عبد الرحمن الرفاعي، زوجة الأديب الراحل الكاتب الكبير يوسف إدريس.
وكتب الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء:.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما".
وأضاف:"رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. استراحت أخيرا .. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء .. إلى لقاء".
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