وفاة أرملة الأديب الكبير يوسف إدريس





رحلت عن منذ قليل، رجاء عبد الرحمن الرفاعي، زوجة الأديب الراحل الكاتب الكبير يوسف إدريس.

وكتب الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء:.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما".



