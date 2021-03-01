"22 إداريا ومستشارا".. تغيير 23 قيادة في وزارة السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار عدد من القرارات التنظيمية، والتي أعلنتها الوزارة من خلال بيان رسمي لها، وعبر الأسطر التالية نفصل تلك القرارات التي شملت عدد كبير من التغييرات الإدارية في الهيكل التنظيمي للوزارة وجاءت كالتالي:





1- ندب ياسر محيسن لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

2- ندب عبد النبي إسماعيل لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

3- ندب الدكتور مجدي شلبي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

4- تعيين محمود حلمي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن لمدة عام.

5- ندب منى ربيع لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

6- ندب إلهام فودة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

7- ندب ناهد صبحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات

8- ندب علا محرم من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بوزارة السياحة والآثار.

9- ندب عادل فؤاد محمد الجندي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار.

10- ندب باسم إبراهيم إبراهيم محمد مفتش آثار مصرية أول بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بوزارة السياحة والاثار.

11- ندب ياسر عفت مدير عام التفتيش ومتابعة إيرادات الصندوق بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة السياحة والآثار.

12- ندب محمد وهدان لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية.

13- ندب محمد عامر لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.

14- ندب عبد المنعم مسعد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

15- ندب علي حميدة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية.

16- ندب منال منصور لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية.

17- ندب هشام محمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.

18- ندب جيهان مصطفى لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة.

ندب وائل حامد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة.

19- ندب دعاء سليم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية.

20- ندب ياسر رشدي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

21- ندب أحمد حسن لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة والآثار.

22- ندب المهندس مؤنس صبحي عبد الملك إبراهيم مدير عام تحسين وصيانة أملاك وزارة السياحة والآثار لشغل وظيفة مدير عام المساحة وشئون الأملاك والتعديات بالإدارة المركزية للمنطقة الإسلامية والقبطية لآثار القاهرة والجيزة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار.

23- ندب خالد محمود سيد أحمد شريف للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.



