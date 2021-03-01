يسرا تحكي تفاصيل مشاهد الضرب التى جمعتها بين الراحل أحمد زكي في أحد أفلامهما

كشفت النجمة يسرا، خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى ببرنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة،عن مشاهد لاتنسي جمعتها بالراحل أحمد زكى.



وقالت يسرا، خلال البرنامج المذاع على قناة "on": "أتذكر فى فيلم (الراعى والنساء) كان هناك يوم فى التصوير أطلقنا عليه يوم (القلم العالمى)، حيث كان من المفترض أن أضرب أحمد ذكى ستة أقلام وتضربه سعاد حسنى قلم وتضرب بنتها قلم".



وتابعت يسرا وقرر المخرج على بدرخان أن يصور كل الصفعات فى يوم واحد، وأنا لم أعتد أن أضرب فقال لى أحمد زكى أضربى بجد، بدأت الضرب بالفعل وصفعته أول وثانى صفعة وفى الثالثة " خضنى " خفت وتوقفت عن الضرب".



وأضافت "عندما بدأ تصوير مشهد الصفعة مع سعاد حسنى، ضربته مره واحدة، فجاء لى وقال " درس العقل بتاعى وقع من قلم سعاد حسنى " أما فى فيلم النزوة ضربنا بعض أنا وأحمد ذكى علقة بجد".



يذكر أن يسرا تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق