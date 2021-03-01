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تعليق مثير من ميدو على نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:29 ص
الاهلي وطلائع
الاهلي وطلائع
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شخصية لاعبي الأهلي ثابتة مهما تغيرت الأجهزة الفنية".

واستكمل، "الأهلي في مباراة طلائع الجيش، لم يكن أفضل فنيًا من طلائع الجيش لكنه فاز بالروح والعزيمة حتى الدقيقة الأخيرة".

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يقتنص الفوز أمام طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سجل جونيور اجايي هدف الفوز في الدقيقة 90+2، بعد أن كان اللقاء يقترب من الانتهاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

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