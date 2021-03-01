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ريال مدريد يحدد بيع سعر فاران

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني يدرسون بيع الفرنسي رافاييل فاران نجم دفاع الفريق أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع أوك دياريو الإسباني إلى أن فاران مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهى في يونيو 2022 ومازالت المفاوضات مستمرة حول تجديد عقد نجم دفاع الملكي.

وألمح الموقع الإسباني أن اسم فاران ارتبط باحتمالية الرحيل عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين على الرغم من تألقه مع الميرينجي في الفترة الأخيرة ووصوله إلى المباراة رقم 350 مع ريال مدريد.

وأكد الموقع الإسباني بأن ملف تفاوض ريال مدريد مع فاران لا يسير في الطريق الصحيح ويقترب النجم الفرنسي من الرحيل عن الملكي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد أصبح مستعدًا لبيع فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حدد مسئولو الملكي ما لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم الفرنسي.

وأوضح الموقع الإسباني أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع النجم الفرنسي ولكن المشكلة كانت في المقابل المادي الذي حدده الملكي للاستغناء عن فاران وهذه كانت العقبة الوحيدة أمام ليفربول للتحرك الرسمي.

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