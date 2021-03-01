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5 درجات في هذه المدينة.. اعرف حالة الطقس اليوم الاثنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات، بجانب حالة الرياح والبحر المتوسط.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود البلاد، اليوم، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.

وقال خبراء الأرصاد، في بيان، إنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، توقع الخبراء أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 20 13
وادي النطرون 20 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 12
دمنهور 22 13
بلطيم 22 13
مطروح 19 12
السلوم 19 09
سيوة 23 11
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 12
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 20 10
رفح 20 10
رأس سدر 23 12
نخل 22 09
نويبع 24 14
طابا 23 13
كاترين 17 05
الطور 24 14
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 24 15
الفيوم 23 10
بني سويف 23 10
المنيا 23 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 24 10
الأقصر 25 11
أسوان 26 11
إدفو 26 12
أبوسمبل 26 11
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 27 16
أبو رماد 26 17
حلايب 26 17
رأس حدربة 25 18

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