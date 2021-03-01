يسرا تكشف كيفية اقناع عادل إمام لها بمشاركته في "عمارة يعقوبيان"

كشفت النجمة يسرا أثناء استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى فى برنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناه on، عن كواليس العمل مع النجم عادل إمام



وقالت يسرا"أجمل مافى عادل إمام هو كواليس العمل معه، فكان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين فى موقع التصوير، فهو شخص جميل ودمه خفيف، وعندما يقوم بتصوير مشهد وشعر أنه قدمه بشكل جيد من المستحيل أن يعيده مرة أخرى".



وأضافت النجمة يسرا، "خلال أعمال النجم عادل إمام كان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه، وأنا أحب كل أعمالى معه".



وتابعت "فقد قدمت معه ١٧ فيلما، ولم أستطع أن أنسى " الكماشة اللى عملها علي مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان فقد اعتدنا على شرب القهوة سوي صباحا"



واختتمت "فوجدته فى إحدى المرات يعرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى " خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق " وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء".