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مصدر بالأهلي عن التعاقد مع نجم سيمبا: لا نعرفه

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:02 ص
الاهلي وسيمبا
الاهلي وسيمبا
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة التفاوض مع الموزيمبيقي ميكيوسيني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب وناديه، الحصول على توقيعه وتدعيم الخط الهجومي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه لم يتم مناقشة التعاقد مع اللاعب من الأساس، ولم يطلب الجهاز الفني ضمه.

وأضاف: "كل ما يتردد غير صحيح وما زال الوقت مبكرًا للحديث عن الصفقات الصيفية، أو بحث متطلبات بيتسو موسيماني، خاصةً أن الفريق مرتبط بمباريات هامة".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم إدراج اسم الأهلي في التعاقد مع اللاعب، لمجرد أنه أحرز ضدنا هدف أو أدى مباراة بشكل مميز، وبالتأكيد ليس من ضمن اهتماماتنا".

وكان ميكيوسيني، أحرز هدف فوز فريقه سيمبا ضد الأهلي، بالمباراة التي أقيمت في تنزانيا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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سيمبا رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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