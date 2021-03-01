بعد تفقده للعديد من المستشفيات.. رئيس حي عين شمس يشدد على توفير كافة الراحة للمرضى

دشن اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، حمله التطعيم ضد شلل الأطفال، من مركز طب الأسرة بالزهراء، والتي انطلقت اليوم للاطمئنان علي جوده الخدمة المقدمة





وتفقد رئيس حي عين شمس، العديد من المراكز، مثل صحة الزهراء والكنيسة الإنجيلية بأحمد عصمت، ومركز صحة المطرية ٢، وكان برفقته نائبا مجلس النواب عن عين شمس النائب محمد الكومي، وصفوت النجار، والدكتور محمد فتحي مدير عام إدارة عين شمس الطبية ومديرو المناطق والأجهزة المعاونة.





واستمع لعدد من المترددين على المراكز للتأكد من حسن تقديم الخدمة وتوفير اللقاحات، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لتوفير الراحة وحسن الاستقبال والمعاملة.



