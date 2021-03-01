ميدو يشيد بمستوى أجايي: أفضل مباراة له مع الأهلي منذ 8 أشهر تقريبًا





أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي قدمه النيجيري جونيور اجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس الأحد.





وفاز الأهلي أمام طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدفي الأهلي، جونيور اجايي، الأول في الدقيقة 32 والثاني في الدقيقة 90+2.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جونيور اجايي قدم أفضل مباراة له من 7 أو 8 أشهر، ليس من أجل الهدفين، لكن لأنه الوحيد في الخط الأمامي الذي كان يتمتع بالجرأة".





وتابع، "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش، لكنه لم يكن في أفضل أحواله، ومع ذلك يحسب له الضغط حتي آخر دقيقة، والضغط يولد أخطاء".



