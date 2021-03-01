خبير تحكيم إسباني: ميسي لا يستحق الطرد أمام إشبيلية

أكد أندوجار أوليف الخبير التحكيمي في صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، لا يستحق الطرد أمام إشبيلية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وفاز برشلونة على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وحصل ميسي على بطاقة صفراء عقب عرقلة فرناندو لاعب إشبيلية قبل نهاية الشوط الأول، ثم ارتكب خطأ على كوندي بعدما أسقطه في كرة مشتركة.





وطالب لاعبو إشبيلية بحصول ميسي على بطاقة صفراء ثانية مما يعني طرده في المباراة.





وقال أوليف الخبير التحكيمي خلال تصريحات لصحيفة ماركا: "البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها ميسي كانت قاسية، كما لا يمكن إظهار بطاقة حمراء في اللعبة المشتركة بين ميسي وكوندي لاعب إشبيلية".



