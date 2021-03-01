يورجن كلوب: أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقفه من رحيل النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية، لعل أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.





وقال كلوب خلال تصريحات صحفية: "عدم رحيلي محمد صلاح سيكون مهم جداً سواء بالنسبة للفريق أو لـ مو، أن يبقى معنا، لا يجب عليّ مدح لاعبي فريقي في أحيان كثيرة، لكنني أحب القيام بهذا الأمر دائماً".





وتابع: "في حالة صلاح، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها، إنه ليس مجرد هداف، لقد تطور كثيراً، وأصبح ذكي، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، آمل أن يستمر على هذا المستوى طويلاً".



