الخطيب يتولى ملف تجديد عقد ثنائي الأهلي

يقود رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ملف تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، علي معلول وعمرو السولية، في الأيام المقبلة.





ويقوم محمود الخطيب بالتواصل الدائم مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، بشأن تجديد عقد الثنائي علي معلول وعمرو السولية، حيث يريد الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.





ويريد رئيس النادي الأهلي ومعه مدير التعاقدات، ان يستمر الظهير الأيسر ولاعب الوسط مع المارد الأحمر، لأطول فترة ممكنة، حتي لا يتثني لأي نادي يرغب في الحصول على خدمات أحدهم.





ويعد الثنائي من التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، حيث ساهما في حصول الأهلي على الثلاثية بجانب الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.



