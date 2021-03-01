Advertisements

يسرا: أنا بحب الكلاب جدا والكلب بتاعي حافظ صوتي

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشفت النجمة يسرا خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى ببرنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، عن علاقتها بالكلاب ومدي حبها لهم.


وقالت يسرا خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"، "أنا بحب الكلاب جدا والكلب عندي بيخاف من خالد أوي، لما كنت بسافر كنت بكلمه في التليفون..وهو كان حافظ صوتي".


وتابعت"لما بسافر بيفضل يدور عليا في البيت كله ولما مبيلاقنيش بيعيط".


وتواصل النجمة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق



أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مثير من ميدو على نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات