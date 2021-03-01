يسرا: أنا بحب الكلاب جدا والكلب بتاعي حافظ صوتي

كشفت النجمة يسرا خلال الجزء الثانى من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبى ببرنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، عن علاقتها بالكلاب ومدي حبها لهم.





وقالت يسرا خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"، "أنا بحب الكلاب جدا والكلب عندي بيخاف من خالد أوي، لما كنت بسافر كنت بكلمه في التليفون..وهو كان حافظ صوتي".





وتابعت"لما بسافر بيفضل يدور عليا في البيت كله ولما مبيلاقنيش بيعيط".





وتواصل النجمة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق







