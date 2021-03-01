Advertisements

انطلاق فعاليات النسخة الـ 78 لحفل توزيع جوائز Golden Globes

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements

انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2021 في نسخته الـ78.

ويقام لأول مرة بشكل افتراضي؛ بسبب فيروس كورونا الوبائى وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم.

ويشارك المرشحون عن بُعد، فلن يكون هناك أي تجمع للنجوم المرشحين للجوائز، فيما تقدم الحفل الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك.

ومن أبرز بين المرشحين لحصد جائزة أفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من ميدو على نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

12:26 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات