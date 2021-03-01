انطلاق فعاليات النسخة الـ 78 لحفل توزيع جوائز Golden Globes





انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2021 في نسخته الـ78.





ويقام لأول مرة بشكل افتراضي؛ بسبب فيروس كورونا الوبائى وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم.





ويشارك المرشحون عن بُعد، فلن يكون هناك أي تجمع للنجوم المرشحين للجوائز، فيما تقدم الحفل الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك.





ومن أبرز بين المرشحين لحصد جائزة أفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.



