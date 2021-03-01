ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت مباريت الأحد من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مهم لنادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





ويلتقي اليوم في ختام الأسبوع نادي إيفرتون مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب جوديسون بارك.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 62 نقطة

2- مانشستر يونايتد 50 نقطة

3 – ليستر سيتي 49 نقطة

4- وست هام 45 نقطة

5- تشيلسي 44 نقطة

6- ليفربول 43 نقطة

7 – إيفرتون 40 نقطة

8 – أستون فيلا 39 نقطة

9 – توتنهام 39 نقطة

10- ليدز يونايتد 35 نقطة

11- أرسنال 38 نقطة

12- وولفرهامبتون 34 نقطة

13- كريستال بالاس 32 نقطة

14- ساوثهامبتون 30 نقطة

15 – بيرنلي 28 نقطة

16 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

18 – فولهام 23 نقطة

19 – وست بروميتش 17 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة



