محمد إبراهيم غاضب بعد قرار حسام البدري

أبدى محمد إبراهيم نجم سيراميكا اندهاشه بعدم الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقبل بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الفترة الماضية وأكد أنه سيبذل جهده مرة أخرى للإنضمام إلى صفوف الفراعنة.





وقال محمد إبراهيم في تصريحات نقلتها فضائية أون تايم سبورتس: "قرار الانضمام إلى سيراميكا كان صحيحا بنسبة بمليار في المائة، على الرغم من أني كنت أمتلك عروض أعلى ماديا ومفاوضاتي مع سيراميكا لم تستغرق أكثر من 24 ساعة".





وأضاف: "هدف النادي المنافسة على الدوري في السنوات المقبلة وجميع الإمكانيات متوفرة لتألق اللاعبين ويكفي أن كل الأندية حاليا أصبحت تعمل للفريق ألف حساب".





وتابع:"صالح جمعة ملتزم جدا ويتمرن بشكل قوي جدا وجميع اللاعبين يحبونه ويحاولوا مساعدته ولولا الإصابة التي لحقت به كان سيكون له شأن آخر وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وكابتن هيثم شعبان يعلم كيفية توظيفنا لنلعب مع بعض وبإذن الله سنقدم مستويات مميزة".





وأردف قائلا: "فوجئت بعدم الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل واجتهدت كثيرا وتعبت من أجل تلك اللحظة ولكنها لم تأتي وإن شاء الله سأعود إلى المنتخب مرة أخرى ولدي الكتير لأقدمه ومنتظر الاستدعاء".





واختتم محمد إبراهيم تصريحاته قائلاً :" مصطفى محمد لاعب كبير منذ صغره ويمتلك إمكانيات كبيرة تساعده على تحقيق الكثير في أوروبا ويوصل لأبعد مكان".



