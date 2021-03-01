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ميدو يفجر مفاجأة تدين الزمالك بشأن قضية شيكابالا

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:04 ص
شيكابالا
شيكابالا
أمل الحلفاوي
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فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة تدين نادي الزمالك، بشأن قضية محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع نادي سبورتنج لشبونه.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شيكابالا كان بيتخصم من عقده مع الزمالك مبالغ هائلة كل موسم لتسديد غرامات قضية سبورتنج لشبونة".

وتابع، "خطاب فيفا للزمالك مؤخراً، يعني أن تلك الأموال لم يتم تسديدها، فأين الأموال التي كانت  تخصم من اللاعب، كانت بتروح فين؟ "أي عقل ودين يرضي بهذا الأمر؟".

وكان نادي الزمالك، تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يخطره فيه بموعد جلسة استماع أمام لجنة الانضبط بالاتحاد الدولي، وذلك فيما يخص قضية محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، بسبب عدم سداد القلعة البيضاء المستحقات الخاصة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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