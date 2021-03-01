Advertisements

موعد مباراة ليفربول المقبلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:04 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
Advertisements
حقق نادي ليفربول فوزا هاما على نقدره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليفربول يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خبير تحكيم إسباني: ميسي لا يستحق الطرد أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 12 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مثير من ميدو على نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات