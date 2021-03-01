موعد مباراة ليفربول المقبلة

حقق نادي ليفربول فوزا هاما على نقدره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليفربول يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



