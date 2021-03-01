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ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:36 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أخطاء عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في مباراة فريقه أمام الأهلي.

وخسر طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عبدالحميد بسيوني أخطأ في قراره بجعل مهند لاشين يضغط دائمًا "بطريقة 1 ضد 1"، على قفشة".

وتابع، "وهذا جعل منتصف ملعب طلائع الجيش شاغرًا، وموسيماني كان ذكي جدا، في استغلال هذا الخطأ، عندما ضم الشحات واجاي لعمق الملعب مع جعل قفشة يتحرك على الأطراف مما تسبب في الهدف الأول".

واستكمل، "عبد الحميد بسيوني مدرب كبير، ولو استغل لاعبي الجيش اللمسة الأخيرة بشكل أفضل كان من الوارد جدا أن يفوزوا على الأهلي".

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