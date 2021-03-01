ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قوية قبل موقعة ريال سوسييداد في الليجا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة ريال سوسيداد، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وشهدت القائمة عودة الرباعي المصاب ألفارو أودريوزولا، ومارسيلو، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، في حين تواصل غياب هازارد وبنزيما وراموس وميليتاو وكارفخال للإصابة.





وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، توشست.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، آريباس.

خط الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو، هوجو دورو.



