عودة الأمطار من جديد.. "الأرصاد" تعلن خريطة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بالإضافة إلى الظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الاثنين 1 مارس وحتى السبت 6 مارس المقبل.





وجاءت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:





الاثنين:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.





الثلاثاء:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية بنسبة 60%، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.





الخميس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





الجمعة:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.





السبت: