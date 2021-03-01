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نجم بيراميدز السابق يكشف سبب تراجع مستوى الفريق

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد سامي
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كشف رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سبب تراجع نتائج فريق بيراميدز، في بطولة الدورى المصرى الممتاز، خلال الموسم الحالي.

وصرح رجب بكار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: ان إدارة نادي بيراميدز سبب رئيسي في تراجع أداء الفريق في الدوري المصري.

وأوضح: يمتلك فريق بيراميدز العديد من النجوم، الذين يمتلكون قدرة كبيرة على حصد البطولات، لكن إدارة النادى لا تساعدهم، وتساهم بشكل كبير بالسلب على تراجع النتائج.

ونوه بكار المعار من بيراميدز إلي سيراميكا أن عناصر بيراميدز المميزة يجب تواجدها فى مكان أفضل فى جدول الدورى، ولكن أرى أن نادى الزمالك هو الأقرب لحصد بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، على حساب الأهلى، نظرًا لنتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى امتلاكه مدرب مميز مثل البرتغالي جايمي باتشيكو.

وعن أداءه مع سيراميكا، قال: أقدم أفضل ما لدى مع الفريق، وأنتظر الحصول على فرصة فى منتخب مصر مع حسام البدرى، وأنافس محمد هانى لاعب الأهلى على مركز الظهير الأيمن.

واختتم: بطولة الدورى هذا الموسم فى صعبة للغاية، وجميع الفرق تقدم مستويات رائعة، وعامر عامر من الحراس المظلومين إعلاميًا بشكل كبير وفريق سيراميكا يضم أيضًا العديد من اللاعبين المميزين، مثل شادى حسين مهاجم الفريق الذى أرى أنه يتشابه كثيرًا مع عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق.

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