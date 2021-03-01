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ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:00 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج لاعبا فريق برشلونة الإسباني يواجهان خطر الإيقاف والغياب عن مباريات الفريق الكتالوني المقبلة.

وذكرت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي ودي يونج مهددان بالغياب عن برشلونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل كل منهما على 4 بطاقات ويفصلهما بطاقة وحيدة عن الإيقاف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن ميسي ودي يونج سوف يتوخيان الحذر خلال مباريات البرسا حتى لا يحصلان على البطاقة الخامسة لهما في الموسم الحالي ومن ثم الإيقاف في المباراة التالية.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة خلف اتليتكو مدريد المتصدر برصيد 58 نقطة.

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ميسي دي يونج اخبار ليفربول

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