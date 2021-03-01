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نجم الزمالك مهدد بالغياب عن منتخب مصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:31 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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بات محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر المقبل، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استقر على ضم الثلاثي محمد الشناوي ومحمد بسام، وعمر رضوان لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل، بينما قرر تأجيل حسم مصير محمد أبوجبل لحين عودته للمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك.

واشترط "البدري" مشاركة أبوجبل في مباريات الزمالك بشكل أساسي لضمه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل، وهناك محاولات لإقناع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض بإشراك اللاعب في المباريات القادمة ليحجز مكانًا في معسكر الفراعنة.

وقد يغيب محمد أبوجبل عن معسكر منتخب مصر المقبل حال استمرار ابتعاده عن مباريات الزمالك.

ويلتقي الزمالك اليوم الإثنين، مع فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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