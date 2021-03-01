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تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
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يواصل باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي أداء برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة في تدريبات ومباريات فريقه خلال الفترة الماضية.

وسيتم عرض "المحمدي" على الدكتور أحمد عبد العزيز الذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة، وليتم وضع برنامج تأهيلي له استعدادًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد أيمن ظهير الإسماعيلي أداء برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

بينما يستعد محمود البدري للخضوع لبرنامجه التأهيلي بداية من الأربعاء المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي مؤخرًا، وينتظر غيابه عن الملاعب عدة أشهر حتى التعافي من الإصابة.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر رياضة باهر المحمدي الاسماعيلي

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