مدرب جالطة سراي: سنتعاقد مع مصطفى محمد نهائيا في الوقت المناسب

صرح فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي أن تفعيل بند شراء مصطفى محمد نجم الزمالك بشكل نهائي سيأتي في الوقت المناسب.





وانضم مصطفى محمد معارا إلى جالاتا سراي لمدة موسم ونصف وتمكن حتى الآن من تسجيل هدفين في مرمى أرضروم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.





جدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل 6 أهداف حتى الآن مع جالاتا سراي خلال 6 مباريات لعبها مع الفريق التركي.





وعن تفعيل شراء مصطفى محمد، قال تريم في تصريحات أبرزها موقع A Spor التركي :"هذا الأمر سيتم تحديده في الوقت المناسب".





وأضاف:"لن تكون هناك أي مشكلة فهذا قرار إداري".





وتابع:"لا يزال هناك وقت لتفعيل بند الشراء".





واختتم تريم تصريحاته قائلاً :"دعونا نحتفل بما يفعل ونطلب منه هذا دائما والإدارة ستهتم بهذا الأمر".



