"يمكنه الاحتراف في أوروبا".. ميدو يكشف عن أهم لاعب في الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.





وانتصر الأهلي بثنائية مقابل هدف أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن محمد الشناوي أثبت في مباراة طلائع الجيش أنه أهم لاعب في الأهلي، ويمثل 50% من قوة الفريق.





واستكمل، "الأهلي ومصر يمتلكان حارس كبير، ومحمد الشناوي يمتلك كل الإمكانيات التي تؤهله للعب في الدوريات الأوروبية".



