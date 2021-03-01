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موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في كاس ملك إسبانيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية، يوم الأربعاء 3 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس ملك إسبانيا.

وستقام المباراة بين برشلونة واشبيلية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن فريق برشلونة انتصر أول أمس السبت على حساب إشبيلية، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الليجا، حيث احرز الثنائي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي أهداف اللقاء.

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برشلونة اشبيلية اخبار برشلونة

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