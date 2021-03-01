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تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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أكد إسلام جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفريق قدم مجهود كبير أمام الأهلي، خلال اللقاء الذي انتهى بين الفريقين بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال إسلام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طلائع الجيش كان الأحق بالثلاث نقاط أمام الأهلي، لكن لم يكن هناك توفيق".

وأكمل: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، كما سقطت أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا".

وأتم: "طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد ببطولة الدوري هذا الموسم".

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