موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه فريق مانشستر يونايتد، منافسه كريستال بالاس، يوم الأربعاء 3 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تعادل تشيلسي بالأمس مع مانشستر يونايتد، بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج، وانتهت أيضآ مباراة كريستال بالاس وفولهام بالتعادل السلبي.



