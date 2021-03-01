Advertisements

موعد مباراة الزمالك ضد دجلة في الدوري والقناة الناقلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على وادي دجلة، في ملعب الأهلي وي السلام، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على قناة أون تايم سبورتس 1، وسيكون مُعلقًا على هذه المباراة المعلق بلال علام.

ويحتل الفارس الابيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة، بخلاف مباراة القمة.

بينما يقبع دجلة في المركز الأخير في الجدول برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في أربعة لقاءات، وتلقي الهزيمة في 8 مباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صدارة ترتيب الدوري المصري الزمالك ضد دجلة

أخبار تهمك

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ أقل من ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ ساعة و نصف

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قوية قبل موقعة ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

"يمكنه الاحتراف في أوروبا".. ميدو يكشف عن أهم لاعب في الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات