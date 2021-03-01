موعد مباراة الزمالك ضد دجلة في الدوري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على وادي دجلة، في ملعب الأهلي وي السلام، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على قناة أون تايم سبورتس 1، وسيكون مُعلقًا على هذه المباراة المعلق بلال علام.





ويحتل الفارس الابيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة، بخلاف مباراة القمة.





بينما يقبع دجلة في المركز الأخير في الجدول برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في أربعة لقاءات، وتلقي الهزيمة في 8 مباريات.



