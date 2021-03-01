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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
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يواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي السلام.

وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.
خط الهجوم: يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي.

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رياضة تشكيل الزمالك اخبار الرياضة

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