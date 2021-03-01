موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الإثنين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الليغا، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.





وستُذاع المباراة على شبكة قنوات Bein Sports HD، وبالتحديد على قناتي Bein Sports HD 1, Bein Sports HD 3.





ويحتل الميرنجي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف الذي فاز السبت الماضي على إشبيلية بهدفين في الجولة ذاتها.





بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ويريد الإقتراب من المركز الرابع، بعد سقوط إشبيلية أمام البارسا، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



