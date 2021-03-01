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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والعشرين

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:31 ص
ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
عبد القادر عرابي
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حقق ميلان فوزاً هاماً على مضيفه روما في ملعب الأوليمبيكو بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الجولة 24 من البطولة.

سجل هدفي ميلان، فرانك كيسي من ركلة جزاء، وأنتي ريبيتش، بينما سجل هدف روما جوردان فيرتو.

وفي نفس الجولة، تغلب إنتر ميلان المتصدر بثلاثية نظيفة على ضيفه جنوى، وفاز نابولي على ضيفيه بينيفينتو بهدفين دون رد.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية مباريات الجولة 25.

1- إنتر ميلان 56 نقطة.
2- ميلان 52 نقطة.
3- يوفنتوس 46 نقطة.
4- أتالانتا 46 نقطة.
5- روما 44 نقطة.
6- نابولي 43 نقطة.
7- لاتسيو 40 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 35 نقطة.
9- ساسولو 35 نقطة.
10- سامبدوريا 30 نقطة.
11- بولونيا 28 نقطة.
12- أودينيزي 28 نقطة.
13- جنوى 26 نقطة.
14- سبازيا 25 نقطة.
15- فيورنتينا 25 نقطة.
16- بينيفينتو 25 نقطة.
17- تورينو 20 نقطة.
18- كالياري 18 نقطة.
19- بارما 15 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

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